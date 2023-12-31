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Губернатор Курской области Старовойт призвал жителей оставаться дома в праздники

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Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям региона с призывом оставаться дома в новогодние праздники и провести время с родными и близкими.
Губернатор Курской области Старовойт призвал жителей оставаться дома в праздники
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Старовойт напомнил, что в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности, который подразумевает в том числе запрет на использование пиротехники.

«Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники», — говорится в сообщении.

Старовойт назвал трагедию в Белгородской области горем в том числе в Курской области.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.

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