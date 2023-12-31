В Белгороде при обстреле 30 декабря погиб офицер Следственного комитета России

В Белгороде при украинском обстреле 30 декабря погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета России по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин.

Об этом информирует пресс-служба СК России.

«В Белгороде при исполнении служебного долга погиб офицер Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 ноября Конопицина прикомандировали к военному следственному отделу СК по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений киевского режима.

По факту гибели Конопицина СК возбудил уголовное дело.

Глава ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным следователя.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.