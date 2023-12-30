Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запустили сирену ракетной опасности.

В своём Telegram-канале он призвал местных жителей спуститься в укрытие.

«Опасность сохраняется», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, двое детей погибли в центре Белгорода в результате обстрела со стороны ВСУ.