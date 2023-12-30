Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запустили сирену ракетной опасности.
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В своём Telegram-канале он призвал местных жителей спуститься в укрытие.
«Опасность сохраняется», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, двое детей погибли в центре Белгорода в результате обстрела со стороны ВСУ.
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