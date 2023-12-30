Последних троих детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выписали из больницы

Последних троих детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказала начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко.

«Всё верно. Ребятам стало лучше, родители решили их забрать», — сказала она.

Life.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.

Позже стало известно, что в Саратовской области у 86 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявили признаки ОРВИ, их госпитализировали.

Медики выявили грипп типа A у 16 из 86 детей.