В Росавиации одобрили новую модель вертолёта Ка-32А11М.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Росавиация одобрила новую модель вертолёта Ка-32А11М 26 декабря», — сказано в заявлении.

Уточняется, что это произошло после проведённых АО «НЦВ Миль и Камов» совместно с ФАУ «Авиарегистр России» сертификационных работ.

Ранее в ОАК сообщили, что самолёт МС-21 получил одобрение на перевозку максимального количества пассажиров — 211.

В пресс-службе «Победы» заявили, что российская авиакомпания в 2024 году получит ещё один Boeing 737-800.