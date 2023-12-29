Участковый из Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
- РИА Новости
Об этом пишет МВД Медиа.
По данным ведомства, нетрезвый мужчина увидел сотрудника полиции и попытался выдернуть чеку.
«Полицейский среагировал мгновенно. Он обезоружил злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело.
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