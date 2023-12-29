Участковый из Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

Участковый полиции из села Шишино Белгородской области выхватил гранату у нетрезвого мужчины.

Об этом пишет МВД Медиа.

По данным ведомства, нетрезвый мужчина увидел сотрудника полиции и попытался выдернуть чеку.

«Полицейский среагировал мгновенно. Он обезоружил злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратове задержали судимого мужчину за хищение из магазина декоративной ёлки за 250 рублей.