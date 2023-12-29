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В Кировской области открыли первые в зимнем сезоне ледовые переправы

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В Кировской области начали работу первые в зимнем сезоне ледовые переправы через реки.
В Кировской области открыли первые в зимнем сезоне ледовые переправы
  • Gettyimages.ru
  • © Dariusz Banaszuk

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В частности, в Уржумском районе спасатели одобрили перемещение через реку Вятку для автомобилей массой до 8 т, а в Лузском районе через реку Лузу — транспортным средствам до 15 т.

Как отметили в ведомстве, всего планируется открыть шесть ледовых переправ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии заработала ледовая переправа через реку Уфу.

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