В Кировской области открыли первые в зимнем сезоне ледовые переправы
- Gettyimages.ru
- © Dariusz Banaszuk
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В частности, в Уржумском районе спасатели одобрили перемещение через реку Вятку для автомобилей массой до 8 т, а в Лузском районе через реку Лузу — транспортным средствам до 15 т.
Как отметили в ведомстве, всего планируется открыть шесть ледовых переправ.
Ранее сообщалось, что в Башкирии заработала ледовая переправа через реку Уфу.