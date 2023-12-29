В Оренбургской области введут особый противопожарный режим с 30 декабря

В Оренбургской области вводят особый противопожарный режим с 30 декабря по 8 января.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на соответствующее постановление регионального правительства.

В частности, нельзя будет использовать пиротехнику на расстоянии ближе 50 м от зданий, строений, мест массового скопления людей.

Кроме того, запрещается использовать пиротехнические изделия при проведении мероприятий в закрытых помещениях.

За нарушения предусмотрен административный штраф.

Ранее сообщалось, что ямальские коммунальные службы переходят на особый режим работы.