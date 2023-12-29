В Оренбургской области введут особый противопожарный режим с 30 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на соответствующее постановление регионального правительства.
В частности, нельзя будет использовать пиротехнику на расстоянии ближе 50 м от зданий, строений, мест массового скопления людей.
Кроме того, запрещается использовать пиротехнические изделия при проведении мероприятий в закрытых помещениях.
За нарушения предусмотрен административный штраф.
Ранее сообщалось, что ямальские коммунальные службы переходят на особый режим работы.