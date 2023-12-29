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В Оренбургской области введут особый противопожарный режим с 30 декабря

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В Оренбургской области вводят особый противопожарный режим с 30 декабря по 8 января.
В Оренбургской области введут особый противопожарный режим с 30 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на соответствующее постановление регионального правительства.

В частности, нельзя будет использовать пиротехнику на расстоянии ближе 50 м от зданий, строений, мест массового скопления людей.

Кроме того, запрещается использовать пиротехнические изделия при проведении мероприятий в закрытых помещениях.

За нарушения предусмотрен административный штраф.

Ранее сообщалось, что ямальские коммунальные службы переходят на особый режим работы.

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