В Татарстане будут судить троих мошенников за кражу денег с карт россиян

В Татарстане завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, его материалы будут переданы в суд. Пострадавшие — граждане из различных регионов страны, в их числе 127 жителей Якутии. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 15 млн рублей.

Афера длилась 2,5 года, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РТ.

Обвиняемые действовали на торговых площадках в интернете. Они предлагали оплатить товары безналичным расчётом, а затем с помощью обмана получали доступ к личным кабинетам жертв и крали деньги, обналичивая их в банкоматах Набережных Челнов.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд Республики Татарстан.

Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.