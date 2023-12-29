В Татарстане будут судить троих мошенников за кражу денег с карт россиян
- РИА Новости
Афера длилась 2,5 года, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РТ.
Обвиняемые действовали на торговых площадках в интернете. Они предлагали оплатить товары безналичным расчётом, а затем с помощью обмана получали доступ к личным кабинетам жертв и крали деньги, обналичивая их в банкоматах Набережных Челнов.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд Республики Татарстан.
Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.