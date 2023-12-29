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В Татарстане будут судить троих мошенников за кражу денег с карт россиян

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В Татарстане завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, его материалы будут переданы в суд. Пострадавшие — граждане из различных регионов страны, в их числе 127 жителей Якутии. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 15 млн рублей.
В Татарстане будут судить троих мошенников за кражу денег с карт россиян
  • РИА Новости

Афера длилась 2,5 года, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РТ.

Обвиняемые действовали на торговых площадках в интернете. Они предлагали оплатить товары безналичным расчётом, а затем с помощью обмана получали доступ к личным кабинетам жертв и крали деньги, обналичивая их в банкоматах Набережных Челнов.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд Республики Татарстан.

Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.

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