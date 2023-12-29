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В Кургане во время аварии двух детей выбросило на дорогу

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В Кургане из-за столкновения двух автомобилей и автобуса на проезжую часть выбросило двух маленьких детей.
В Кургане во время аварии двух детей выбросило на дорогу
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус... Малышки выпали на проезжую часть», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что их перевозили без детских удерживающих кресел, детей передали медицинским работникам.

Ранее в Саратовской области три человека пострадали в результате аварии с трактором и автомобилем.

Пешеход погиб в результате аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области.

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