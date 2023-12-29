Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки
- РИА Новости
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича... по 23 февраля 2024 года включительно», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее суд в Дагестане арестовал Гамзата Шихабудинова, депутата городского собрания города Кизилюрт, по уголовному делу об убийстве двух человек, произошедшем в 2006 году. Всего по данному делу арестованы пять человек.