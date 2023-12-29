В Кирове пройдут мероприятия в честь звания «Новогодняя столица России»
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Символ этого звания — хрустальная снежинка — прибудет на Театральную площадь Кирова из Суздаля, который был новогодней столицей страны в 2023 году.
Проект «Новогодняя столица России» основан в 2012 году с целью развития внутреннего туризма.
Каждый год новогодняя столица страны выбирается по результатам конкурса.
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