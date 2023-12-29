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В Кирове пройдут мероприятия в честь звания «Новогодняя столица России»

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Торжественная церемония передачи Кирову статуса «Новогодняя столица России» состоится 7 января 2024 года.
В Кирове пройдут мероприятия в честь звания «Новогодняя столица России»
  • Gettyimages.ru
  • © Alx_Yago

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Символ этого звания — хрустальная снежинка — прибудет на Театральную площадь Кирова из Суздаля, который был новогодней столицей страны в 2023 году.

Проект «Новогодняя столица России» основан в 2012 году с целью развития внутреннего туризма.

Каждый год новогодняя столица страны выбирается по результатам конкурса.

Ранее сообщалось, что в Перми открывается приёмная Деда Мороза.

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