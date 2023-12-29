В Подмосковье рассказали о выдаче жилищных сертификатов для сирот

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о выдаче в регионе жилищных сертификатов для сирот.

«У нас порядка 35% квартир были куплены детям-сиротам через эти сертификаты. В 2024 году будем масштабировать, и хотим полностью выйти на эту историю для того, чтобы возможность выбора была гораздо шире», — сказала Каклюгина в беседе с телеканалом «360».

Она также отметила, что в области ежегодно выдаётся около 900 квартир детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет.

Кроме того, с 2023 года упрощена процедура получения жилья. Теперь нет необходимости в аукционе и торгах, которые раньше объявлял глава района.

«То есть ребёнку выдаётся сертификат. Естественно, органы опеки это полностью сопровождают. И ребёнок уже с этим сертификатом заходит на ЦИАН, «Домклик», «Авито» и любые другие сервисы, выбирает квартиру», — добавила вице-губернатор.

Ранее в Мособлдуме заявили о планах обеспечить жильём почти 2 тыс. проживающих в регионе детей-сирот в течение двух лет.