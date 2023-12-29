В Москве более 7 тысяч человек начали переселение по программе реновации в декабре
Об этом сообщает НСН.
«В последнем месяце 2023 года переселяться в современные новостройки по программе реновации начали больше 2,6 тыс. семей. Для переселения жителей передано девять новых домов», — сказал Бочкарёв.
Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, в текущем году в столице начали расселение 311 старых домов. Всего с начала года передано под заселение 59 новостроек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве домов по программе реновации в Западном округе столицы.