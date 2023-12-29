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В Кирове рассказали о программе новогодних мероприятий

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В Кирове сообщили о программе праздничных мероприятий по случаю Нового года.
В Кирове рассказали о программе новогодних мероприятий
  • Gettyimages.ru
  • © Photosomnia

Об этом пишет progorod43 со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Главные события пройдут 31 декабря на Театральной площади. С 17:00 начнётся детская новогодняя программа, а с 23:00 до 2:00 будет организована танцевальная программа «Без пяти 650».

Новогодние мероприятия пройдут и в других районах города. Так, в Нововятском районе состоится специальная программа «В день последний декабря…», а в Кочуровском парке — танцевальная программа «В новогоднюю ночь».

Также с 1 до 8 января в парках Кирова пройдут мероприятия для детей с хороводами, эстафетами и играми.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщало, что в регионе к 1 декабря установят 110 елей и украсят их праздничной иллюминацией.

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