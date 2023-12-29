В Москве спасатели в костюмах Деда Мороза поздравили пациентов Морозовской ДГКБ
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Такое поздравление в Морозовской больнице проводят уже седьмой год подряд, поделился Иванов в интервью сайту «Аргументы и Факты».
В этом году, по его словам, в самой масштабной акции приняли участие около 80 человек — спасатели, психологи и члены специальной кинологической группы.
К десанту Дедов Морозов присоединились Снегурочки — десять сотрудниц столичного Пожарно-спасательного центра, которые на подъёмнике поднимались к окнам палат, чтобы поприветствовать детей и их родителей.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что более 46 тыс. активистов «Движения Первых» по всей стране приняли участие в акции «Российский детский Дед Мороз». Они поздравили около 57 тыс. представителей различных профессий с наступающим Новым годом.