В Тюмени более 700 заявок подали на участие в «Забеге Обещаний»

Рекордное число заявок, более 700, подано на участие в тюменском «Забеге Обещаний». Об этом рассказал координатор проекта Рамиль Саитов.

Забег пройдёт в Тюмени 1 января уже в шестой раз, поделился он в беседе с URA.RU.

«На забеге будет и глава города Руслан Кухарук, мы ожидаем от него интересного обещания. Тем более что обещание этого года он выполнил — в Тюмени открылась пешеходная улица Дзержинского», — сказал Саитов.

Ранее сообщалось, что участники московского проекта «Город заданий» приняли участие более чем в 3 тыс. спортивных тренировок в городских дворах и парках.