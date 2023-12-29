В Тюмени более 700 заявок подали на участие в «Забеге Обещаний»
- Gettyimages.ru
- © LuckyBusiness
Забег пройдёт в Тюмени 1 января уже в шестой раз, поделился он в беседе с URA.RU.
«На забеге будет и глава города Руслан Кухарук, мы ожидаем от него интересного обещания. Тем более что обещание этого года он выполнил — в Тюмени открылась пешеходная улица Дзержинского», — сказал Саитов.
Ранее сообщалось, что участники московского проекта «Город заданий» приняли участие более чем в 3 тыс. спортивных тренировок в городских дворах и парках.