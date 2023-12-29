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В Тюмени более 700 заявок подали на участие в «Забеге Обещаний»

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Рекордное число заявок, более 700, подано на участие в тюменском «Забеге Обещаний». Об этом рассказал координатор проекта Рамиль Саитов.
В Тюмени более 700 заявок подали на участие в «Забеге Обещаний»
  • Gettyimages.ru
  • © LuckyBusiness

Забег пройдёт в Тюмени 1 января уже в шестой раз, поделился он в беседе с URA.RU.

«На забеге будет и глава города Руслан Кухарук, мы ожидаем от него интересного обещания. Тем более что обещание этого года он выполнил — в Тюмени открылась пешеходная улица Дзержинского», — сказал Саитов.

Ранее сообщалось, что участники московского проекта «Город заданий» приняли участие более чем в 3 тыс. спортивных тренировок в городских дворах и парках.

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