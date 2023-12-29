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В Ижевске открыли первый семейный многофункциональный центр

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Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова заявила об открытии в Ижевске первого семейного многофункционального центра.
В Ижевске открыли первый семейный многофункциональный центр
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Здесь в режиме «одного окна» будет оказываться комплексная помощь семьям. При длительном решении вопросов — их полное сопровождение. Услуги могут получить семьи с детьми, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, молодые семьи и участников специальной военной операции», — сказала Чуракова.

Жители региона смогут записать детей в детский сад, трудоустроиться после декретного отпуска, получить юридическую и психологическую помощь.

Также в центре организованы мобильные бригады со специалистами по социальной работе, психологами и юристами.

«Это будет не единственный семейный МФЦ в республике. В июне 2024 года откроем в Глазове на базе филиала Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения», — добавила министр социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина.

Ранее сообщалось, что семейные МФЦ начнут работу в Тюмени и Голышманове.

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