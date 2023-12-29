Для педагогов Подмосковья ввели новую меру поддержки
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Такое решение принял глава региона Андрей Воробьёв.
«Если у педагога нет собственного жилья на территории Московской области, он может воспользоваться этой прибавкой к зарплате, чтобы снять жильё и комфортно проживать», — сообщила Каклюгина в интервью телеканалу «360».
По её словам, выплату будут получать как проживающие в Подмосковье педагоги, так и приезжие.
Ранее министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что с начала 2023 года 60 тыс. семей региона получили выплату при рождении ребёнка на общую сумму 1,2 млрд рублей.