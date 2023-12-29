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Для педагогов Подмосковья ввели новую меру поддержки

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что с 2024 года для педагогов региона будут ежемесячно выделяться средства на компенсацию аренды жилья — 20 тыс. рублей.
Для педагогов Подмосковья ввели новую меру поддержки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Такое решение принял глава региона Андрей Воробьёв.

«Если у педагога нет собственного жилья на территории Московской области, он может воспользоваться этой прибавкой к зарплате, чтобы снять жильё и комфортно проживать», — сообщила Каклюгина в интервью телеканалу «360».

По её словам, выплату будут получать как проживающие в Подмосковье педагоги, так и приезжие.

Ранее министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что с начала 2023 года 60 тыс. семей региона получили выплату при рождении ребёнка на общую сумму 1,2 млрд рублей.

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