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Активисты «Движения Первых» участвуют в акции «Российский детский Дед Мороз»

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Более 46 тыс. активистов «Движения Первых» по всей стране приняли участие в акции «Российский детский Дед Мороз». Они поздравили около 57 тыс. представителей различных профессий с наступающим Новым годом.
Активисты «Движения Первых» участвуют в акции «Российский детский Дед Мороз»
  • Gettyimages.ru
  • © photovs

Дети в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили с новогодними праздниками военнослужащих СВО, сотрудников Пограничной службы ФСБ, а также врачей, спасателей, полицейских, пожарных и работников коммунальных служб, сообщает газета «Взгляд».

Они вручили сотрудникам предприятий и спецслужб подарки, сделанные своими руками, и исполнили новогодние стихотворения и песни.

Отмечается, что перед этим для детей по всей стране провели более 14 тыс. мастер-классов по изготовлению подарков и поздравительных открыток.

Акция «Российский детский Дед Мороз» проходит с 15 декабря и продлится до 13 января.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщал о подведении итогов конкурса волонтёрских инициатив «Доброе сердце столицы». В этом году отмечено рекордное число участников — более 25 тыс.

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