Активисты «Движения Первых» участвуют в акции «Российский детский Дед Мороз»
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Дети в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили с новогодними праздниками военнослужащих СВО, сотрудников Пограничной службы ФСБ, а также врачей, спасателей, полицейских, пожарных и работников коммунальных служб, сообщает газета «Взгляд».
Они вручили сотрудникам предприятий и спецслужб подарки, сделанные своими руками, и исполнили новогодние стихотворения и песни.
Отмечается, что перед этим для детей по всей стране провели более 14 тыс. мастер-классов по изготовлению подарков и поздравительных открыток.
Акция «Российский детский Дед Мороз» проходит с 15 декабря и продлится до 13 января.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщал о подведении итогов конкурса волонтёрских инициатив «Доброе сердце столицы». В этом году отмечено рекордное число участников — более 25 тыс.