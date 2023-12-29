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Спрос на ёлки в России вырос на 28%

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Согласно новому исследованию, спрос на новогодние ёлки в России вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Спрос на ёлки в России вырос на 28%
  • Gettyimages.ru
  • © neirfy

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Первый ОФД (входит в группу ВТБ).

Отмечается, что за период с 1 по 25 декабря было куплено около 86 тыс. деревьев на сумму 175 млн рублей.

Также выяснилось, что на 36% выросло число купленных новогодних игрушек. Россияне приобрели около 1,2 млн игрушек на 170 млн рублей.

Среди покупок лидируют мандарины. За указанный период граждане приобрели 3,8 млн упаковок этого фрукта, потратив 698 млн рублей.

«В целом спрос на традиционные новогодние товары остаётся устойчивым и мало изменяется под влиянием внешних событий, покупатели не отказывают себе в приобретении привычных атрибутов праздника, даже если есть сложности с поставками», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ в Москве подготовили новогоднюю программу, включающую концерты и ледовые перформансы.

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