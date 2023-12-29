Лавров 18 января проведёт ежегодную итоговую пресс-конференцию 

Глава российского МИД Сергей Лавров 18 января проведёт ежегодную пресс-конференцию, на которой подведёт итоги работы в 2023 году.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она пригласила журналистов принять участие в пресс-конференции.

«В гибридном формате она пройдёт — и с приглашением журналистов российских и зарубежных непосредственно в пресс-центр МИД, и с возможностью подключения, направления нам заранее вопросов», — заявила Захарова.

Ранее Лавров назвал очковтирательством попытки представителей западных стран найти решение конфликта таким образом, чтобы объявить победу Киева.