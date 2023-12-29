Лавров 18 января проведёт ежегодную итоговую пресс-конференцию
- globallookpress.com
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Она пригласила журналистов принять участие в пресс-конференции.
«В гибридном формате она пройдёт — и с приглашением журналистов российских и зарубежных непосредственно в пресс-центр МИД, и с возможностью подключения, направления нам заранее вопросов», — заявила Захарова.
Ранее Лавров назвал очковтирательством попытки представителей западных стран найти решение конфликта таким образом, чтобы объявить победу Киева.