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Лавров 18 января проведёт ежегодную итоговую пресс-конференцию 

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Глава российского МИД Сергей Лавров 18 января проведёт ежегодную пресс-конференцию, на которой подведёт итоги работы в 2023 году.
Лавров 18 января проведёт ежегодную итоговую пресс-конференцию 
  • globallookpress.com

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она пригласила журналистов принять участие в пресс-конференции. 

«В гибридном формате она пройдёт — и с приглашением журналистов российских и зарубежных непосредственно в пресс-центр МИД, и с возможностью подключения, направления нам заранее вопросов», — заявила Захарова.

Ранее Лавров назвал очковтирательством попытки представителей западных стран найти решение конфликта таким образом, чтобы объявить победу Киева.

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