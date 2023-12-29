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В Москве благоустроили территорию возле городского вокзала «Окружная»

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о благоустройстве территории возле городского вокзала «Окружная».
В Москве благоустроили территорию возле городского вокзала «Окружная»

Об этом сообщает телеканал «360».

«В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу «Окружная», который объединяет одноимённые станции метро, МЦК и МЦД-1», — сказал Бирюков.

Он также отметил, что благоустройство территории на границе Северного и Северо-Восточного округов Москвы затронуло Локомотивный и Нововладыкинский проезды.

Специалисты модернизировали систему освещения, расширили и обустроили тротуары, проложили дополнительную ливневую канализацию, сделали парковку, уложили новый асфальт.

В Локомотивном проезде высадили свыше 80 деревьев и 4,4 тыс. кустарников.

Ранее сообщалось о завершении работ по благоустройству территории у железнодорожной станции Ростокино в Северо-Восточном административном округе столицы.

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