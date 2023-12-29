Московскую технологию очистки сточных вод отметили федеральной премией

Уникальный инновационный проект полной очистки сточных вод, внедрённый на Люберецких очистных сооружениях, удостоен премии правительства России в области науки и техники.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы городского хозяйства Москвы.

Специалисты Мосводоканала, НПО «Лаборатория импульсной техники» и МФТИ разрабатывали проект в течение 20 лет. Его внедрение на крупнейших очистных сооружениях Москвы с производительностью 3 млн кубометров в сутки позволило повысить экологическую безопасность столичного региона.

«Технологические решения опережают зарубежные аналоги по своей эффективности и не наносят вреда окружающей среде», — добавили в пресс-службе.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.