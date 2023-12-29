Турэксперт Становкин назвал преимущества семейных отелей для отдыха с детьми

Директор по коммуникациям сервиса бронирования МТС Travel Сергей Становкин предложил семьям, которые планируют поездки с детьми в период праздников, учесть все нюансы, чтобы путешествие было комфортным и безопасным.

Семьям с детьми подойдут курорты с мягким климатом, к примеру Краснодарский край, из зарубежных направлений — Турция или Арабские Эмираты, констатировал он в беседе с РИАМО.

Идеальный вариант — это семейный отель со спа-зоной, собственным пляжем и большой огороженной территорией, отметил эксперт.

«Ещё один плюс семейных отелей — это подготовленный персонал, а также специальная анимационная программа с вариантами совместных развлечений для семьи», — напомнил Становкин.

Районы с магазинами, аптеками и парками поблизости, а также места с чистыми пляжами с пологим входом в воду будут наилучшим выбором для отдыха с детьми, заключил эксперт.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в текущем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.