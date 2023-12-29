В Москве на станции «Рижская» БКЛ приступают к монтажу эскалатора

Во втором вестибюле станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена специалисты готовятся к сооружению эскалаторного хода.

Об этом информирует НСН.

Подготовка к началу возведения эскалаторов находится на финишной прямой, прокомментировал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, для работ используются оборудование и материалы отечественного производства.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.