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Правительство утвердило льготы для участников СЭЗ в новых регионах до 2050 года

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Российский кабмин утвердил льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах до конца 2050 года.
Правительство утвердило льготы для участников СЭЗ в новых регионах до 2050 года
  • РИА Новости

«Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах. Для её участников предусмотрены преференции... они будут действовать до 31 декабря 2050 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе льгот предусмотрен особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов.

Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России. В частности, речь идёт об особом режиме налогообложения и обложения страховыми взносами.

В октябре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что с начала июля, когда по решению президента России Владимира Путина на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начала действовать свободная экономическая зона, статус её участников получили 25 компаний и предприятий.

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