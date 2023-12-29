Правительство утвердило льготы для участников СЭЗ в новых регионах до 2050 года

Российский кабмин утвердил льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах до конца 2050 года.

«Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах. Для её участников предусмотрены преференции... они будут действовать до 31 декабря 2050 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе льгот предусмотрен особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов.

Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России. В частности, речь идёт об особом режиме налогообложения и обложения страховыми взносами.

В октябре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что с начала июля, когда по решению президента России Владимира Путина на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начала действовать свободная экономическая зона, статус её участников получили 25 компаний и предприятий.