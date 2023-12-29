Ликсутов: число поездок на метро Москвы выросло на 5% в 2023 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов дал оценку развитию транспортного комплекса столицы в уходящем 2023 году. По его словам, число поездок на метро в этом году выросло на 5% по сравнению с 2022-м, на МЦД — на 9%.

Помимо этого, число поездок на автобусах и электробусах выросло на 7% в течение года, а на трамваях — на 8%, приводит данные сайт kp.ru.

«По сравнению с прошлым годом число поездок выросло на 5%. Это дополнительно 240 млн поездок за год, или плюс более 800 тыс. поездок в рабочий день», — сказал Ликсутов, отметив, что это — показатель растущего доверия жителей к столичному транспорту.

Также, по его словам, в 2023 году введено рекордное число транспортных объектов с большим запасом провозной способности.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.