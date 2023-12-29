Пассажиропоток МЦД увеличился до 1,2 млн человек в сутки в 2023 году
В августе открыли движение на D3, в сентябре — на D4, пишет сайт kp.ru.
Ликсутов назвал год «важнейшим для рельсового транспорта в Москве», отметив, что число станций МЦД возросло до 136.
По его словам, диаметры продолжают развиваться.
«Согласно поставленным мэром Москвы Сергеем Собяниным задачам мы будем открывать новые вокзалы, обновлять поезда, развивать билетную систему», — подчеркнул вице-мэр.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.