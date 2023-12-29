Пассажиропоток МЦД увеличился до 1,2 млн человек в сутки в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что количество Московских центральных диаметров (МЦД) в 2023 году увеличилось вдвое. В настоящее время ими пользуются уже 1,2 млн пассажиров в сутки.

В августе открыли движение на D3, в сентябре — на D4, пишет сайт kp.ru.

Ликсутов назвал год «важнейшим для рельсового транспорта в Москве», отметив, что число станций МЦД возросло до 136.

По его словам, диаметры продолжают развиваться.

«Согласно поставленным мэром Москвы Сергеем Собяниным задачам мы будем открывать новые вокзалы, обновлять поезда, развивать билетную систему», — подчеркнул вице-мэр.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.