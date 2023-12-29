На выставке «Россия» 31 декабря пройдёт широкое празднование Нового года

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 31 декабря пройдёт широкое празднование Нового года, в том числе состоятся квесты, шествия Дедов Морозов и выступления звёзд отечественной эстрады.

«На выставке «Россия» встретить Новый год и загадать желание можно будет 11 раз — со всеми часовыми поясами нашей большой страны!» — сообщили организаторы.

В 12:00 в зоне культурных проектов павильона №75 состоится выступление группы «Москвичка», которая исполнит известные новогодние песни.

В 14:30 возле фонтана «Дружба народов» начнётся интерактивная программа. Участники конкурсов смогут выиграть, например, варежки и сладкие призы, позвонить в колокольчик и получить абхазские мандарины.

Также с 14:30 каждый час на территории ВДНХ будут проходить шествия Дедов Морозов, которые поздравят гостей выставки и вручат подарки.

В 15:00 на выставке начнётся празднование Нового года со всей страной. Первыми поздравят Камчатку и Чукотку. При этом в 01:00 участники и гости проводят уходящий год с Калининградской областью.

Отмечается, что на главной уличной сцене выступят Zivert, «Дискотека Авария», NILETTO, МакSим и многие другие известные исполнители.

«Праздничные дни — это замечательная возможность прийти к нам всей семьёй или компанией друзей и провести на ВДНХ очень насыщенное событиями и продуктивное время, узнав немало нового о том, как живёт и развивается наша страна», — отметила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.

Ранее на ВДНХ зажгли огни на главной новогодней ели международной выставки-форума «Россия». Также стартовал обратный отсчёт до празднования Нового года во всех 11 часовых поясах России.