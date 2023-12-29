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На госпаблики Удмуртии подписались более 3 млн человек с начала года

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В правительстве Удмуртии заявили, что в 2023 году на государственные паблики региона подписались 3,3 млн человек.
На госпаблики Удмуртии подписались более 3 млн человек с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Удмуртии всего зарегистрировано 2549 госпабликов. Больше всего их в образовательной сфере, в культуре и среди муниципалитетов. За каждым официальным сообществом органа власти стоит человек», — отметила руководитель центра управления регионом Татьяна Шумихина.

В рейтинге Минцифры России Удмуртия занимает шестое место среди регионов страны по количеству госпабликов «ВКонтакте».

Для администраторов официальных страниц городов, школ, больниц и других организаций провели обучающие курсы, их прошли 112 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что более 3 млн жителей УрФО записались к врачу через портал госуслуг.

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