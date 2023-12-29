Врач Максимова: повышенный кортизол — одна из неочевидных причин тяги к сладкому

Врач-эндокринолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Марина Максимова рассказала, что зависимость от сладкого может являться следствием различных патологий.

Одной из причин подобной пищевой зависимости может быть гиперинсулинемия, объяснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В этом случае уменьшение дозы сахара в рационе вызывает избыточную выработку инсулина, из-за чего уровень сахара в крови быстро падает и организм вновь требует сладкого. Образуется замкнутый круг, констатировала Максимова.

Ещё одна причина зависимости от сладкого — кортизол (гормон стресса). При длительном нервном перенапряжении могут отмечаться воспалительные процессы. Чтобы справиться с воспалением, организму требуется глюкоза. Отсюда тяга к сладкому как самому очевидному источнику энергии.

В ряду других причин влечения к сладкому Максимова назвала проблемы с ферментами на фоне дисфункции поджелудочной железы, дефицит белка, витаминов группы В и некоторых микроэлементов. Кроме того, причина может быть и паразитарной, добавила врач.

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