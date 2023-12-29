RT в Telegram
Подпишись

Врач Хайкина посоветовала собирать для детей полезные новогодние наборы

Короткая ссылка
Детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина посоветовала при самостоятельной сборке сладкого подарка для ребёнка на Новый год учитывать питательную ценность, вкус и безопасность продукции.
Врач Хайкина посоветовала собирать для детей полезные новогодние наборы
  • Gettyimages.ru
  • © Portra

Сладкий подарок должен содержать минимум сахара и максимум полезных ингредиентов, отметила она в беседе с газетой «Известия».

«Например, можно включить тёмный шоколад с высоким содержанием какао, орехов, сухофруктов, мёда и злаков», — сказала Хайкина.

По её словам, для детей 3—6 лет подойдёт подарок весом около 150—200 г, для тех, кто постарше, 7—12 лет, — до 250—300 г.

Кроме этого, врач посоветовала учитывать возрастные ограничения и наличие аллергии, а также избегать мелких деталей в подарке, если он предназначен для маленького ребёнка.

Ранее главный педиатр Московской области Нисо Одинаева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить