Мурашко посоветовал не оставлять детей без присмотра в праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал в период новогодних праздников уделять особое внимание детям и не оставлять их одних.

Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты».

Он порекомендовал россиянам рассказать детям об опасности огня, электричества и других потенциально опасных предметов и мест.

«Проведите с детьми беседу о том, что они должны делать, если потерялись или если им что-то покажется подозрительным. Проверьте, что все игрушки и подарки безопасны для детей и не содержат мелких деталей, которые могут быть проглочены», — сказал Мурашко.

Кроме того, министр посоветовал проявить внимание к близким. Если кого-то из членов семьи беспокоят боль, слабость, тошнота, необходимо убедить его обратиться к врачу. Это поможет снизить длительность и тяжесть заболевания и избежать осложнений.

Ранее главный педиатр Московской области Нисо Одинаева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год.