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Избившую детей нунчаками петербурженку заключили под стражу

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Жительницу Петербурга Юлию Акулову, которая похитила и избила детей нунчаками, заключили под стражу.

«27 декабря Акулова была задержана в порядке ст. 91 УПК России, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Вину признала частично», — говорится в заявлении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Акуловой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга пригласила двух учеников младших классов обогреться чаем в её квартире, однако вместо того, чтобы напоить детей согревающим напитком, избила их нунчаками

Школьников госпитализировали.

До инцидента женщина стояла на учёте в полиции в связи с ненадлежащим исполнением ею родительских обязанностей.

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