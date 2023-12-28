Избившую детей нунчаками петербурженку заключили под стражу
«27 декабря Акулова была задержана в порядке ст. 91 УПК России, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Вину признала частично», — говорится в заявлении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Акуловой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года.
Ранее сообщалось, что жительница Петербурга пригласила двух учеников младших классов обогреться чаем в её квартире, однако вместо того, чтобы напоить детей согревающим напитком, избила их нунчаками.
Школьников госпитализировали.
До инцидента женщина стояла на учёте в полиции в связи с ненадлежащим исполнением ею родительских обязанностей.