Лолита поблагодарила поклонников за поддержку после скандала с вечеринкой
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«Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки... Ребят, всё нормально, жизнь есть жизнь», — сказала она в видеообращении.
Лолита также ответила на вопрос о том, чем собирается дальше заниматься, продемонстрировав ведро воды и швабру.
«Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», — пошутила артистка.
Ранее Лолита Милявская пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от граждан, возмущённых её участием в вечеринке Ивлеевой.
Зрители начали сдавать билеты на ближайшие концерты эстрадной певицы.