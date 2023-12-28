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Лолита поблагодарила поклонников за поддержку после скандала с вечеринкой

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Певица Лолита Милявская поблагодарила поклонников за поддержку на фоне скандала после вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и рассказала о дальнейших планах.
Лолита поблагодарила поклонников за поддержку после скандала с вечеринкой
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

«Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки... Ребят, всё нормально, жизнь есть жизнь», — сказала она в видеообращении.

Лолита также ответила на вопрос о том, чем собирается дальше заниматься, продемонстрировав ведро воды и швабру.

«Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», — пошутила артистка.

Ранее Лолита Милявская пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от граждан, возмущённых её участием в вечеринке Ивлеевой.

Зрители начали сдавать билеты на ближайшие концерты эстрадной певицы.

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