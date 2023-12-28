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Мемориальную доску генерал-полковнику Шалину открыли в Москве

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В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски, посвящённой начальнику Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР генерал-полковнику Михаилу Шалину.
Мемориальную доску генерал-полковнику Шалину открыли в Москве

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Памятный знак размещён на Смоленской набережной на фасаде дома, в котором жил Шалин.

Церемонию посетили научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, офицеры и ветераны Главного управления Генштаба ВС России, а также внучка генерал-полковника Ольга Триста.

«Такие люди, как Михаил Алексеевич, сегодня очень и очень нужны нашей стране. Я бы сказал, что это когорта несгибаемых, которая всегда живёт жизнью страны и верит в победу», — заявил Мягков.

Ранее сообщалось, что Волочаевскому лицею Хабаровска присвоили почётное название в честь Героя России полковника Александра Попова.

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