Мемориальную доску генерал-полковнику Шалину открыли в Москве

В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски, посвящённой начальнику Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР генерал-полковнику Михаилу Шалину.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Памятный знак размещён на Смоленской набережной на фасаде дома, в котором жил Шалин.

Церемонию посетили научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, офицеры и ветераны Главного управления Генштаба ВС России, а также внучка генерал-полковника Ольга Триста.

«Такие люди, как Михаил Алексеевич, сегодня очень и очень нужны нашей стране. Я бы сказал, что это когорта несгибаемых, которая всегда живёт жизнью страны и верит в победу», — заявил Мягков.

Ранее сообщалось, что Волочаевскому лицею Хабаровска присвоили почётное название в честь Героя России полковника Александра Попова.