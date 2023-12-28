В Тюмени перед судом предстанут обвиняемые в незаконной организации азартных игр

В Тюмени перед судом предстанут обвиняемые по уголовному делу о незаконной игорной деятельности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Обвинительное заключение утверждено в отношении 26-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, совершённых группой лиц по предварительному сговору, сопряжённых с извлечением дохода в особо крупном размере», — заявили в ведомстве.

Фигурантка и её сообщник организовали подпольное казино в 2021 году. Незаконный доход превысил 10 млн рублей.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.

Ранее сообщалось, что в Ленинский районный суд Тюмени направлено дело группы мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров.