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В Тюмени перед судом предстанут обвиняемые в незаконной организации азартных игр

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В Тюмени перед судом предстанут обвиняемые по уголовному делу о незаконной игорной деятельности.
В Тюмени перед судом предстанут обвиняемые в незаконной организации азартных игр
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Обвинительное заключение утверждено в отношении 26-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, совершённых группой лиц по предварительному сговору, сопряжённых с извлечением дохода в особо крупном размере», — заявили в ведомстве.

Фигурантка и её сообщник организовали подпольное казино в 2021 году. Незаконный доход превысил 10 млн рублей.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.

Ранее сообщалось, что в Ленинский районный суд Тюмени направлено дело группы мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров.

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