В Тюмени перед судом предстанут обвиняемые в незаконной организации азартных игр
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Обвинительное заключение утверждено в отношении 26-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, совершённых группой лиц по предварительному сговору, сопряжённых с извлечением дохода в особо крупном размере», — заявили в ведомстве.
Фигурантка и её сообщник организовали подпольное казино в 2021 году. Незаконный доход превысил 10 млн рублей.
Дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.
Ранее сообщалось, что в Ленинский районный суд Тюмени направлено дело группы мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров.