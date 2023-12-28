Самарские врачи призвали внимательно следить за детьми в новогодние праздники

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Самарской области, исполняющий обязанности главврача областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха посоветовал внимательно следить за детьми в новогодние праздники.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

По словам специалиста, особую внимательность стоит проявлять при посещении общественных мест и массовых мероприятий.

Использовать пиротехнику рекомендуется только в разрешённых местах и с соблюдением техники безопасности. Нельзя допускать использование пиротехники несовершеннолетними.

Также рекомендуется уделять больше времени активному отдыху на свежем воздухе.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.