Самарские врачи призвали внимательно следить за детьми в новогодние праздники
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
По словам специалиста, особую внимательность стоит проявлять при посещении общественных мест и массовых мероприятий.
Использовать пиротехнику рекомендуется только в разрешённых местах и с соблюдением техники безопасности. Нельзя допускать использование пиротехники несовершеннолетними.
Также рекомендуется уделять больше времени активному отдыху на свежем воздухе.
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