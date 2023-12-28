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В Москве построят новый комплекс ГКБ №52

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Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с комплексной реконструкцией лечебного корпуса №4 городской клинической больницы №52.
В Москве построят новый комплекс ГКБ №52
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Мы приняли решение о строительстве новой, по сути дела, клиники, современной, 75 тыс. кв. м, которая позволит переехать из всех старых корпусов, и, конечно, это будет новым рождением 52-й», — заявил Собянин.

Как отметили в пресс-службе, обновлённый лечебный корпус примет первых пациентов 10 января 2024 года. В состав нового многопрофильного комплекса, который планируется построить, войдёт в том числе роддом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 19 млрд рублей направят на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году.

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