В Москве построят новый комплекс ГКБ №52

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с комплексной реконструкцией лечебного корпуса №4 городской клинической больницы №52.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Мы приняли решение о строительстве новой, по сути дела, клиники, современной, 75 тыс. кв. м, которая позволит переехать из всех старых корпусов, и, конечно, это будет новым рождением 52-й», — заявил Собянин.

Как отметили в пресс-службе, обновлённый лечебный корпус примет первых пациентов 10 января 2024 года. В состав нового многопрофильного комплекса, который планируется построить, войдёт в том числе роддом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 19 млрд рублей направят на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году.