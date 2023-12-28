В ХМАО ряд пособий проиндексируют с начала 2024 года

В Ханты-Мансийском автономном округе власти приняли решение в связи с инфляцией увеличить размер выплат для некоторых категорий граждан. Так, восемь типов социальных пособий проиндексируют на коэффициент, равный 4%, с начала 2024 года.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства Югры. Изменения коснутся ежемесячных выплат труженикам тыла, югорчанам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда России и ХМАО, инвалидам I и II групп с детства, получающим социальную пенсию. Повысят и ряд детских пособий, например ежемесячное пособие на детей, потерявших кормильца, и на детей с инвалидностью. Увеличат размер финансовой поддержки также для пожилых граждан и инвалидов. Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что с 1 января 2024 года проиндексируют социальные выплаты для различных категорий граждан.