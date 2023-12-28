Педиатр Тимина посоветовала контролировать питание ребёнка в праздничные дни

Врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением в «СМ-Клинике» Яна Тимина дала советы, которые помогут оградить ребёнка от переедания, аллергии и проблем с ЖКТ в период новогодних застолий.

Даже в праздничные дни важно придерживаться привычного режима питания, в который входит завтрак, обед, перекусы, сообщила она в беседе с Life.ru.

«Помните, что сильный голод перед долгожданным застольем — верный союзник переедания», — подчеркнула Тимина.

Она также напомнила, что детям не стоит доедать вчерашние салаты с праздничного стола, вся еда в рационе ребёнка должна быть свежей.

Педиатр также не исключила вероятность проявления аллергических реакций и посоветовала дозировать потребление таких продуктов, как мандарины, шоколад, копчёности, а также орехи, сладости и морепродукты.

Ранее главный педиатр Московской области Нисо Одинаева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год.