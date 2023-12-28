В МЧС призвали соблюдать правила безопасности при использовании гирлянд

Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве, главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании гирлянд.

«Как только вы видите какие-то неполадки в работе гирлянды, что-то затрещало, заморгали лампочки, перегрелась розетка, перегрелась вилка — необходимо сразу исключать эксплуатацию этой гирлянды», — заявил специалист на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 28 декабря.

По его мнению, лучше отказаться от использования неисправной гирлянды и купить новую. При этом важно учитывать допустимый срок эксплуатации и правила хранения.

«Если есть сертификаты соответствия, они проходят определённую процедуру испытания и можно сказать, что они будут безопасны», — сказал Бобров.

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