Правительство России выделило более 3,8 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба кабмина.
«Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в 2024 году свыше 3,8 млрд рублей на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выделенные средства направят на выполнение задач фонда, главной из которых является сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов.
Ранее сообщалось, что кировский филиал фонда «Защитники Отечества» принял около 2,5 тыс. обращений за шесть месяцев. 89% из них уже решено.