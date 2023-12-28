Правительство России выделило более 3,8 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»

Правительство России приняло решение о выделении более 3,8 млрд рублей фонду «Защитники Отечества», соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в 2024 году свыше 3,8 млрд рублей на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства направят на выполнение задач фонда, главной из которых является сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов.

Ранее сообщалось, что кировский филиал фонда «Защитники Отечества» принял около 2,5 тыс. обращений за шесть месяцев. 89% из них уже решено.