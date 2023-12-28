RT в Telegram
Подпишись

Правительство России выделило более 3,8 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»

Короткая ссылка
Правительство России приняло решение о выделении более 3,8 млрд рублей фонду «Защитники Отечества», соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство России выделило более 3,8 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в 2024 году свыше 3,8 млрд рублей на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что выделенные средства направят на выполнение задач фонда, главной из которых является сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов.

Ранее сообщалось, что кировский филиал фонда «Защитники Отечества» принял около 2,5 тыс. обращений за шесть месяцев. 89% из них уже решено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить