В Москве по Дмитровскому путепроводу открыли движение в сторону центра
Четвёртая полоса станет доступна сразу же после демонтажа временной конструкции в I квартале наступающего года, передаёт телеканал «360».
А к июню следующего года завершится реконструкция шестиполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги и съезда на Дмитровское шоссе, а также двухполосного съезда с улицы Валаамская на шоссе в направлении центра и к Верхней аллее.
Несколькими днями ранее, 18 декабря, НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области.