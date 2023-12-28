RT в Telegram
Подпишись

В Москве по Дмитровскому путепроводу открыли движение в сторону центра

Короткая ссылка
На обновлённом Дмитровском путепроводе в Москве открылось три полосы в сторону центра. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Четвёртая полоса станет доступна сразу же после демонтажа временной конструкции в I квартале наступающего года, передаёт телеканал «360».

А к июню следующего года завершится реконструкция шестиполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги и съезда на Дмитровское шоссе, а также двухполосного съезда с улицы Валаамская на шоссе в направлении центра и к Верхней аллее.

Несколькими днями ранее, 18 декабря, НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить