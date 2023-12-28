В Москве по Дмитровскому путепроводу открыли движение в сторону центра

На обновлённом Дмитровском путепроводе в Москве открылось три полосы в сторону центра. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Четвёртая полоса станет доступна сразу же после демонтажа временной конструкции в I квартале наступающего года, передаёт телеканал «360».

А к июню следующего года завершится реконструкция шестиполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги и съезда на Дмитровское шоссе, а также двухполосного съезда с улицы Валаамская на шоссе в направлении центра и к Верхней аллее.

Несколькими днями ранее, 18 декабря, НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области.