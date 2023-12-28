Губернатор Воробьёв принял участие в акции «Ёлка желаний»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Он исполнит желания трёх детей.

Трёхлетний Тимофей из ДНР, четырёхлетний Слава из Монино и 14-летняя Арина из Серебряных Прудов мечтают о велосипедах. Игрушки с их желаниями находились в Александровском зале Кремля.

«Обязательно исполним каждое желание. Очень важно, чтобы всё, о чём мечтают наши дети, исполнялось. И волшебный Дед Мороз всегда приходит на помощь тем, у кого много друзей. А у этих ребят друзья есть», — сказал Воробьёв.

Ранее губернатор Подмосковья снял три игрушки с аналогичной ёлки в мастерской управления «Сенеж». Он пообещал исполнить желания 11-летнего Саши из Богородского округа, который хочет полетать на вертолёте, восьмилетнего Матвея из Ивантеевки, мечтающего проехаться на танке, и 14-летнего Димы из Балашихи, который попросил шведскую стенку.