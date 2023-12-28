В Москве построили более 230 социальных и коммерческих объектов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Речь, в частности, идёт о новых дорогах, станциях метро или железных дорогах. Все эти объекты улучшают транспортную доступность. Возводимые социальные объекты повышают комфорт жизни. Коммерческие объекты формируют экономику столицы», — сказал Бочкарёв.
Он также отметил, что за текущий год в Москве возвели 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности, а также 120 деловых, производственных, коммерческих, торговых и коммунальных объектов.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве построят новый торгово-бытовой центр.