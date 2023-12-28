RT в Telegram
Подпишись

Мишустин: кабмин подготовит решения по повышению оплаты труда педагогов

Короткая ссылка
Повышение оплаты труда педагогов станет целью дополнительных решений, которые подготовит правительство России. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в первую очередь эти решения коснутся регионов, где зарплата учителей ниже медианной.
Мишустин: кабмин подготовит решения по повышению оплаты труда педагогов
  • РИА Новости

В ходе заседания кабмина российский премьер заявил, что эти решения будут подготовлены во исполнение соответствующего поручения главы государства Владимира Путина.

«Прежде всего, чтобы поднять её (оплату труда педагогов) в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране, должны быть единые, прозрачные и понятные правила», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину разработать системные подходы к оплате труда педагогов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить