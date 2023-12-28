Мишустин: кабмин подготовит решения по повышению оплаты труда педагогов
- РИА Новости
В ходе заседания кабмина российский премьер заявил, что эти решения будут подготовлены во исполнение соответствующего поручения главы государства Владимира Путина.
«Прежде всего, чтобы поднять её (оплату труда педагогов) в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране, должны быть единые, прозрачные и понятные правила», — приводит слова Мишустина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину разработать системные подходы к оплате труда педагогов.