Мишустин: кабмин подготовит решения по повышению оплаты труда педагогов

Повышение оплаты труда педагогов станет целью дополнительных решений, которые подготовит правительство России. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в первую очередь эти решения коснутся регионов, где зарплата учителей ниже медианной.

В ходе заседания кабмина российский премьер заявил, что эти решения будут подготовлены во исполнение соответствующего поручения главы государства Владимира Путина.

«Прежде всего, чтобы поднять её (оплату труда педагогов) в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране, должны быть единые, прозрачные и понятные правила», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину разработать системные подходы к оплате труда педагогов.