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Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после смерти манула

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Гендиректора частного зоопарка «На Лампушке» в Ленинградской области оштрафовали на 43 тыс. рублей по факту смерти манула, заведено уголовное дело.
Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после смерти манула
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По результатам проверки ведомства были выявлены нарушения правил карантина животных, лицензионных требований при демонстрации животных, также скрывались сведения об одновременных массовых заболеваниях животных.

«Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 245 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в павильоне «Страна обезьян» зоопарка Ижевска (Удмуртия) поселились полосатые мангусты.

В ижевский зоопарк передали фламинго из Центра реабилитации животных «Большое гнездо» Верхнекамского района Кировской области.

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