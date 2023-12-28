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В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

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Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области.
В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

«Пассажиры автомобиля Luidor... получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

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