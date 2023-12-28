В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области.

Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

«Пассажиры автомобиля Luidor... получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Ранее на Рублёвском шоссе в Москве в результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешехода.

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа восьмилетний ребёнок хотел перейти дорогу во дворе, поскользнулся и попал под автомобиль. В отношении водителя возбуждено административное дело.